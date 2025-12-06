FIFA＝国際サッカー連盟は5日、新たに創設した「FIFA平和賞」をアメリカのトランプ大統領に授与しました。トランプ大統領「人生最大の栄誉の1つです」FIFAは5日、来年6月、北中米で開幕するサッカーワールドカップの組み合わせ抽選会に合わせて「FIFA平和賞」をトランプ大統領に授与しました。この賞は今回初めて作られたもので、FIFAのインファンティノ会長はトランプ氏のパレスチナ自治区ガザ地区での和平に向けた外交努力などを