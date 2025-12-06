timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔に密着したドキュメンタリー『TAGRIGHT挫折を重ねた男達の最後の挑戦』の最新話が、あす12月7日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）内で放送。新グループ「TAGRIGHT」結成に向けた合宿の模様を届ける。また、BMSG所属のソロアーティスト・Aile The ShotaがTAGRIGHTの楽曲制作に参加することも明らかとなった。【写真】TAGRIGHT結成に