３月でＮＨＫを退局し、４月からフリーアナウンサーになった中川安奈（３２）にとって、今年は激動の一年だった。退局後、大手芸能事務所のホリプロに所属。８月に初挑戦したグラビアは話題を呼び、バラエティー番組などでも大胆な発言で見せ場をつくっている。自ら「ラテン系」と評する天真爛漫（らんまん）さを武器に、目標とする「日本版ＣＮＮキャスター」への野望を語った。（堀北禎仁）「元ＮＨＫアナ」の肩書を全く感