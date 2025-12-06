◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山・芝３６００メートル）国内最長距離の平地レースは１４頭立てで行われる。血統から狙い目となるのはラスカンブレスだ。祖母のライジングクロスは英オークス２着、愛オークス３着と欧州牝馬クラシックで好走。叔父には今年の日本ダービー馬クロワデュノールがおり、スピードよりスタミナに優れた母系と言える。また、父はブリーダーズＣターフの覇者ブリックスアンドモルタ