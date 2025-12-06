今季、パ・リーグで最多安打を記録し、ゴールデン・グラブ賞とベストナイン賞を初受賞した楽天の村林一輝内野手（２８）がこのほど、シーズン報告のため、地元の大阪・堺市役所で永藤英機市長を表敬訪問した。堺市立南八下中、大塚高から２０１５年ドラフト７位で楽天に入団した村林はプロ１０年目の今季、１４４安打を放って打率２割８分１厘、３本塁打、５１打点の好成績。１１月に韓国と対戦した侍ジャパンにも選出された。