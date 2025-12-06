米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は５日、アラバマ州・マグノリアグローブでパー７１とパー７２の２コースを使って第１ラウンドが行われ、西村優菜（スターツ）が５アンダー６６で４位と好発進した。６８で回った渋野日向子（サントリー）と６９だった桜井心那（ニトリ）はともに３アンダーで１０位。伊藤二花（にか）は１オーバー７３で６５位と出遅れた。１１５選手が参加した最終予選会は５日間で実施され