ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。衝撃的なデザインの白いビキニ水着姿でバスダブにつかったり、シャワーを浴びるショットを公開。肩ひもを左右に広げると、さらに白肌98センチの胸元が露出された。ファンやフォロワーからも「肌が綺麗」「スタイル抜群」「ドキドキクラクラ」「その美は反則」「大人の魅力が凄すぎる」などのコメントが寄せられた。音