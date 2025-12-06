女優、モデルの山本舞香（28）が5日、インスタグラムを更新。冬の装いを披露した。山本は「冬の空気が好き。TATRASのダウン暖かくてフードのファーが大きくて可愛い。プレゼントにも是非」とつづり、黒のダウンコート、黒いブーツ、黒ストッキング姿を披露した。この投稿に「かわいすぎやて」「絶世の美女だね」「かわいいめっちゃ似合ってる」「フードについてるモコモコも可愛いし暖かそう」などのコメントが寄せられている。