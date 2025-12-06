トルコで、走行中の車が対向車線に飛び出しトラックに突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。車は大破したが、命に別条はなかったという。別の場所では荷台を上げたままのダンプカーが柱に衝突し、横転する事故も発生している。制御失った車が対向車に激突トルコで撮影されたのは、思わず息をのむ事故の瞬間だ。1台の白い車が突然コントロールを失い、中央分離帯を乗り越えると、そのまま対向車線のトラックに激突した。その衝撃で車