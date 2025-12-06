モデル、女優の藤澤恵麻（42）が5日、インスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。「ヘアカットしました。久しぶりに前髪を作ってみたら、なんだか気分もリフレッシュ。くせ毛を生かしたスタイリングにセットしてもらいました」とつづり、新ヘアスタイルを公開。ハッシュタグで「#藤澤恵麻#ema #ヘアカット#ヘアスタイル#ボブ#前髪」と続けた。この投稿に対し「エマさんがめちゃくちゃ幸せそうで、私はうれしいです