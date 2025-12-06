漫画『うちの弟どもがすみません』がテレビアニメ化され、2026年に放送されることが決定した。。あわせてティザービジュアルやティザーPV、キャスト情報、メインスタッフなどが公開。成田糸役は大空直美、成田源役は増田俊樹が担当する。【動画】声も聞ける！公開された『うちの弟どもがすみません』アニメ映像同作は、別冊マーガレットにて連載中のコミックス累計280万部を突破する人気作。大好きなお母さんと新しいお父さん