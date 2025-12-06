元SKE48松井珠理奈（28）が5日、インスタグラムを更新。武道館の客席に座る姿を公開した。松井は「AKB武道館！！あっという間に本番に。休憩中にどなたかの席を温めておきましたよ〜」とつづり、客席に座り笑顔でVサインをする姿と、席番号を公開した。そして「みんなで楽しみましょうね。大きな珠理奈コールよろしく」と呼びかけた。この投稿に「その席に座れる人が羨ましい」「可愛過ぎます」「武道館ライブファイトです！」