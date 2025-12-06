元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。茨城・つくば市での様子を投稿した。「JAXA筑波宇宙センターに行った思い出を」と記し、「宇宙飛行士養成棟や『きぼう』運用管制室を見学してきました！先日H3ロケット7号機の打ち上げを番組で観てから、ロケットや宇宙に興味を持ちすぐに見学予約を取りました！ロマ