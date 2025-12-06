ベタベタとくっついてくる弟を優しく受け入れるお兄ちゃんワンコ。その光景はイチャイチャする恋人のようで…？可愛いふたりの姿は話題を集め、投稿は35万回再生を突破。「存在が尊い…」「わたしも甘えたい」「可愛いが過ぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：男の子とソファで転がる大型犬→もはや恋人のように『イチャイチャする光景』】 男の子を優しく受け入れるワンコ TikTokアカウント