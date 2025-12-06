新しい家に迎えられたばかりの頃、緊張から体を小さく縮こまらせていたという保護犬。しかし時間をかけて心の距離が縮まっていき、やがて“嘘のように変化した姿”を見せたといいます。その歩みは反響を呼び、投稿は記事執筆時点で28万再生を突破。「幸せな日々を」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：施設から保護犬を引き取って1日後、怯えた表情を浮かべていて…2か月後の『嘘のように変化した光景』】 怯え