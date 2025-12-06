島原学生駅伝 公式ホームページ 九州の大学駅伝ナンバーワンを決める「島原学生駅伝」は6日、島原市で男子のレースがスタートしました。 島原学生駅伝は、普賢岳の噴火災害の復興を願って始まり、今年で28回目です。 オープン参加を含め、男子23チーム、女子13チームがエントリー。 県内からは、男子の「長崎国際大学」と「長崎大学」が出場しています。