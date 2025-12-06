俳優の藤木直人が６日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。同じくＭＣを務める俳優の松下奈緒から「来週、藤木さん、あることに挑戦されると伺っておりますが」と振られた藤木は「スポーツのラジオやってて新年の抱負で今年、人生初のフルマラソンに挑戦するって言ったんですが気がついたらもう１２月」と切り出し「僕、来週末、ＪＡＬホノ