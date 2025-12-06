◆スピードスケート▽Ｗ杯第３戦第１日（５日、オランダ・ヘーレンフェイン）女子１０００メートルが行われ、２０２２年北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒２９で２位に入った。同種目では今季初の表彰台。最初の２００メートルを１７秒７７で入ると最後まで早いラップタイムを刻み、銀メダルを獲得した。山田梨央（直富商事）は１分１５秒２１で７位、吉田雪乃（寿広）は１分１５秒３５で９位