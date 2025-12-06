物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、福岡市は、家庭の下水道使用料を２か月分無料にすることを決めた。市関係者への取材で分かった。年度内に実施する予定。国の重点支援地方交付金を財源にあてる。また「お米券」は配布しない方針も固めた。市は交付金を活用し、総額約１２７億円規模の経済対策を行う。下水道使用料の２か月分無料化に約３１億円をあてるほか、保育所や介護・障害者施設への電気代などの支援に約