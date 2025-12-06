話しづらいとされる「死」にまつわる話。それを敢えて語ることで、より「生き方」を見つめ直す︱そんな対話の場所が全国で増えている。前編記事『「認知症になる前に死にたい」…母からの突然の告白を聞いて揺らいだ「死に方」の価値観』より続く。否定もアドバイスもしない2人とも真剣に家族と向き合っていて、母から目を逸らしてしまった私は、少し情けなく感じた。そうしているうちに、自分の番が回ってきた。「正月に母