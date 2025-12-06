アメリカの動画配信大手Netflixが、メディア大手のワーナー・ブラザース・ディスカバリーを約11兆円で買収します。【映像】Netflixの建物周辺の様子Netflixは5日、ワーナーのスタジオ事業や動画配信サービスなどを、720億ドル＝日本円で約11兆円で買収すると発表しました。アメリカメディアによりますと、ワーナーはアメリカメディア大手のパラマウント・スカイダンスなど、複数の企業から買収提案を受けていました。今回