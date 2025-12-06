攻撃を受ける直前の船舶を捉えた映像のスクリーンショット＝9月2日/Defense Department（CNN）米軍が9月2日に「麻薬船」を攻撃して乗船者を殺害した件を巡り、作戦を指揮したブラッドリー海軍大将は今月4日の議会証言で、麻薬密輸業者とされる人物たちはスリナムへ向かっていたと証言した。事情に詳しい情報筋2人が明らかにした。スリナムはベネズエラの東に位置する南米の小国。ブラッドリー大将は議会証言の中で、米軍が収集した