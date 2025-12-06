米動画配信大手Netflixは12月5日（現地時間）、米メディア大手Warner Bros. Discovery（WBD）の映画・テレビスタジオ部門およびストリーミング事業を買収することで最終合意したと発表した。買収総額は、WBDが抱える負債を含めた企業価値ベースで約827億ドル（約12兆8000億円：1ドル=155円換算）に達する見込みである。完了すれば、100年以上の歴史を持つハリウッドの名門スタジオと、ストリーミング革命を牽引してきた新興の巨人