◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月６日、栗東トレセンＪＢＣクラシック１０着からの一変を狙うサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は、朝一番に坂路で６３秒３―１４秒７で上がり、最終調整を終えた。前川調教師は「めっちゃ順調ですよ。背中の筋肉もついてきていますし、いい状態です」と笑みを浮かべた。４日に発表された馬体重は５３０