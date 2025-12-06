ベネズエラの首都カラカスで記者会見するマチャド氏（手前右）とゴンサレス氏（同左）＝2024年7月（共同）【サンパウロ共同】今年のノーベル平和賞に選ばれたベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏を祝福するため、昨年7月のベネズエラ大統領選に野党候補として出馬し共闘したゴンサレス氏は5日、ノルウェーで10日に開かれる平和賞の授賞式に出席する意向を明らかにした。滞在先のイタリアでスペイン通信の取材に応