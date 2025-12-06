序盤にポイントを稼いだライバルを大まくりした。この男の勢いを誰が止めるのか。「大和証券Mリーグ2025-26」12月5日の第2試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が勝利。個人3連勝、シーズン9勝目を手に入れた。【映像】ここからまくるのか…東3局から始まった永井劇場この対局は東家からU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、永井、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東1局は多