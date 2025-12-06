歌手の木村カエラ（41）が6日までに自身のインスタグラムを更新。趣味の編み物の作品を披露した。木村は「編み物。暇さえあればせっせと編んで、友達にあげたり、自分でつかったり。人にあげるとなると、その人を思い浮かべて、ますます編むのがたのしくなる」とつづり、ポーチやニット帽、シュシュなど手作り作品を披露。「勝手に試着」とし友人の娘へ編んだベージュのマフラーと帽子をかぶった自身の写真もアップした。