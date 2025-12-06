12月5日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルでは、森三中・黒沢かずこと宮下草薙・草薙航基の芸能界屈指の“人見知りコンビ”が「入りにくいけど美味い店」を調査するVTR企画が放送された。街でたまに見かける怪しい外観の飲食店――入るのには勇気がいるけれど、中にはこだわりの品で名店に勝るとも劣らない味を出す店がある。今回、芸能界屈指の“人見知りコンビ”黒沢と草薙が向かったのは、東京・荻窪にある