北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、F組に入った日本代表は来年6月20日のグループリーグ第2戦でポット3のチュニジアと対戦することが決まった。チュニジアはFIFAランキング40位。アフリカ予選ではナミビア、リベリア、マラウイ、赤道ギニア、サントメ・プリンシペと同じH組に入り、22得点0失点での9勝1分という圧倒的戦績で3大会連続7回目の本大会出場権を勝ち取った。