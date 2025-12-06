クリスマス直前ということで、「銀座コージーコーナー」で販売されるケーキを毎日およそ１０万個も生み出す、川口工場に潜入した七五三掛＆吉澤。今回は、普段店頭に並ぶケーキがどのように作られているのかを学ぶ！２人がまず驚いたのは、超徹底された衛生管理。決められた秒数手洗いし、その後消毒しないと出ることができないトイレや目以外を全て覆う作業着。着替え後も「粘着式ローラー」「決められた秒数手洗い」「消毒」「エ