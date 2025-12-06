日本シリーズJTカップ（東京よみうりCC=7002ヤード・パー70）は2日目が終わり、首位から5打差以内に10人がひしめく混戦となった。注目の1人が、「44年ぶり」を狙うプロ4年目のレフティー細野勇策（22）だ。【羽川豊氏コラム】岩井姉妹の強さの源は「攻撃」と「笑顔」…米女子ツアー最終戦では私が驚く一幕も昨季は最終日最終組が3度あったが初Vには届かず、今季もベスト10入りは5回ある。最終日に首位で出たフジサンケイクラシ