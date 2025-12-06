【ゴルフ日本シリーズJTカップ】岩井姉妹の強さの源は「攻撃」と「笑顔」…米女子ツアー最終戦では私が驚く一幕も国内男子ゴルフの最終戦は、優勝賞金4000万円。賞金王争いが一番の話題だが、今年は「目玉選手」が欠場した。1億1613万1916円でトップに立つ金子駆大（23）を1921万9996円差で追う2位の生源寺龍憲（27）は、来季の米ツアー切符をかけた2次予選会（米国5会場）に参戦中で、11日からの最終予選会の進出を目指している