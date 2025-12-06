日本維新の会が主導する「OTC類似薬」の負担見直しが着々と進んでいる。維新の藤田共同代表ら幹部は4日、高市首相と官邸で面会。社会保障制度改革に関する提言書を渡した。衆院定数削減「1割」で自維合意のデタラメ…支持率“独り負け”で焦る維新は政局ごっこに躍起維新は提言の中で、「1兆円の医療費削減を目指すこと」を念頭に、OTC類似薬の負担見直しについて「数千億円規模の削減につながる内容」を要望。自維の実務者協