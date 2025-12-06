データ会社大手の「OPTA」が分析2026年に開催される北中米ワールドカップの抽選会が現地時間12月5日、アメリカのワシントンで行われた。データ会社大手の「OPTA」が各グループのごとの強さをランキングで発表。日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者と同組になったなか「最強グループ」と評された。このランキングは、国際試合におけるすべてのチームを0から100の範囲で評価するグローバルシステムで