5日午後7時30分ごろ、釜山（プサン）駅を出発して幸信（ヘンシン）駅に向かうKTX列車で火災が発生し、乗客が緊急避難する騒ぎがあった。列車は忠清南道牙山市の天安牙山（チョンアン・アサン）駅に進入しているところ、動力車機械室から煙が出たという。消防当局によると、火災は発生から13分後に鎮火され、列車に乗っていた乗客388人全員が下車して安全に避難した。人命被害は報告されていない。消防当局とKORAIL（韓国鉄道公社）