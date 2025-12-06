米ロサンゼルスの「ウォルト・ディズニー・コンサートホール」で、写真撮影に応じる建築家フランク・ゲーリーさん＝2023年10月（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアによると、奇抜なデザインで知られ、脱構築主義の先駆者と言われた米現代建築の巨匠フランク・ゲーリーさんが5日、西部カリフォルニア州サンタモニカの自宅で死去した。96歳。呼吸器疾患を患っていた。1997年に開館したスペイン北部ビルバオのグッゲンハイ