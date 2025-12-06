ノーベル平和賞受賞者をたたえる光のアート作品が映し出されたストックホルム市庁舎。2024年に受賞した被団協にちなみ、広島市の原爆ドームと折り鶴が投影された＝5日（共同）【ストックホルム共同】ノーベル賞を受賞する坂口志文大阪大特任教授（74）と北川進京都大特別教授（74）が出席して関連行事が行われるノーベルウイークを前に5日夜（日本時間6日未明）、ストックホルム市庁舎に広島市の原爆ドームと折り鶴が投影された