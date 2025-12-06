12月7日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）より、『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が全6回にわたり放送される。 （関連：【撮り下ろしあり】西山智樹＆前田大輔が語る『タイプロ』を経た“ゼロイチ”の挑戦と展望「全員が横並びで出発できるように」） 『TAGRIGHT挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山智樹と前田大輔に