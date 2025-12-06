きのう（5日）夕方、岡山市南区植松で住宅の一部を焼く火事があり、男性1人が死亡しました。 【写真を見る】岡山市南区で住宅火災意識不明で見つかった男性1人がその後病院で死亡この家に住む長男（31）か【岡山】 きのう（５日）午後5時10分ごろ、岡山市南区植松の若林直美さん（57）の住宅から炎が見えているのに通行人が気づき通報しました。 火は木造2階建ての1階リビングと洋室、それに2階の一部を焼き、約30分後に消