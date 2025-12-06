メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.」(8,800円)Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りや