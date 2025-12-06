フジテレビは、動画配信サービス・FODとCS放送で『FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025』を独占生中継する。日本代表のキャプテンとして世界で活躍する石川祐希選手が所属するシル・シコマ・モニーニ・ペルージャ(イタリア)、そして、日本屈指の点取り屋・西田有志選手が所属する大阪ブルテオン(日本)の全試合を、FODとフジテレビONE、フジテレビNEXTで生中継する。『FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025』『FIV