歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。2026年4月にテレビ東京系で放送スタートするドラマ『惡の華』の撮影裏話を明かした。あの○「すごい風も強くて、超寒い、ヤバいってなかで…」押見修造氏の人気漫画をドラマ化し、あのと俳優・鈴木福がダブル主演を務める同作。クラスの問題児・仲村佐和を演じるあのは、「群馬で最近、3日間撮影があ