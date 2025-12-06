米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は5日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブでパー71とパー72の2コースを使って第1ラウンドが行われ、西村優菜が5アンダーの66で4位と好発進した。68で回った渋野日向子と69だった桜井心那はともに3アンダーで10位。伊藤二花は1オーバーの73で65位と出遅れた。115選手が参加した最終予選会は5日間で実施される。最初の4日間で2コースを2度ずつ回り、65位タイまでが最終ラ