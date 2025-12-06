男女平等な社会は実現できるのか。オランダ・フローニンゲン大学助教授の田中世紀さんは「男女平等を実現する途中が、最も反発が生まれやすいのかもしれない。特に、男性優位の恩恵を受けていない若い男性は、女性優遇策に不満を持つ可能性が高い」という――。（第2回）※本稿は、田中世紀『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Suphaporn※写真はイメージです -