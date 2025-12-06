◆ 5年ぶりのMLB登板へデトロイト・タイガースがFAのドリュー・アンダーソン投手（31）を獲得したと現地時間5日、『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者が報じた。アンダーソンは2019年にフィリーズでMLBデビューを飾り、5シーズン通算19試合に登板。2022年から2シーズンは広島でプレーし、NPB通算34登板で7勝5敗2ホールド、防御率3.05という成績だった。タイガースとのマイナー契約を経て、昨季途中から韓国プロ