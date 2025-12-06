シニアの過労者が増えているのはなぜか。『ルポ 過労シニア「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「子どもの教育費が、親の老後の負担になっているケースをしばしば耳にする」という――。■ゴールの見えない教育ローンの返済今、大学生の二人に一人は、何かしらの借金を背負って大学に進学している。そのうち、学生が背負う借金は「奨学金」、親が背負う借金は「教育ローン」