「ナイトフラワー」(C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会 連続テレビ小説「ばけばけ」で気位の高い武家育ちの女性・タエを演じている北川景子。時代の変化によって没落し、物乞いとなった衝撃的な姿でお茶の間を賑わせた。第10週での再登場も注目を集める中、同じく母親の"覚悟"を体現した主演作として11月28日から公開されているのが映画「ナイトフラワー」だ。 北川景子がドラッグビジネスに手を染める母親役で熱演を見せ