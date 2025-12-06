今週はやっと冬みたいな気候になってきましたが、まだこの程度なら汗をかかずにすむので、装蹄師にはちょうどいい気温です。先週のジャパンCは久しぶりに外国馬が勝利し、カランダガンは本当に強かったですね。担当馬がいなかった私は蚊帳の外でしたが、映像を見るかぎりストライドの大きな走法がディープっぽくも見えて、外国馬ながら応援していました。今週のチャンピオンズCはダブルハートボンドとアウトレンジが出走する