西武からポスティング申請して今オフのメジャー挑戦を目指している今井達也投手（２７）の移籍先を５日（日本時間６日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者が東海岸の３球団が有力だと予想した。今月８日（同９日）からは米フロリダ州オーランドで編成トップらが集結するウィンターミーティングが行われる。今井も早ければ、同期間中に決着するとされ、同記者は「コールとロドンが開幕に間に合わない見込みのヤ