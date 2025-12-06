『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』が大ヒット中の著者・角由紀子さん。それをたまたま読んだジェーン・スーさんが、自身のポッドキャスト「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」で紹介したところから縁がつながり、対談が実現。オカルトの女王として圧倒的な存在感を放ち続ける角さんと、コラムニスト、ラジオパーソナリティなどで幅広く活躍中のスーさんが、「自立した女のスピリチュアル